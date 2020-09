PSV wil keeper Vincent Müller (20) van Würzburger Kickers binnenhalen

PSV wijst interesse in Jorrit Hendrix af en laat hem niet voor een appel en een ei gaan

13 september PSV heeft de interesse van het Italiaanse Spezia in Jorrit Hendrix vooralsnog weggewuifd. De directie van de Eindhovense club is zeker niet onder de indruk van het (huur)aanbod dat de nieuwbakken club uit de Serie A zou willen doen. PSV doet in dit transferdossier niks zolang er geen bedrag rond of iets onder de 3 miljoen euro op een fax of mail uit Italië verschijnt. Wellicht valt van dat bedrag nog iets af te knabbelen, maar heel veel zal het niet zijn.