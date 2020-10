PSV wil langer door met dit seizoen verrassende Jordan Teze

PSV wil het contract van Jordan Teze de komende periode graag verlengen. De verbintenis van de net 21 jaar geworden centrale verdediger loopt na dit seizoen af, al heeft PSV nog wel een optie bedongen om er een jaar extra aan te plakken. Dat betekent dat de club tot medio 2022 grip heeft op zijn transferrechten. Teze heeft zich de afgelopen maanden goed ontwikkeld en de Eindhovense club wil hem daarvoor graag waarderen, zoals dat in andere gevallen ook gebeurt. Hij is al sinds 2007 verbonden aan de Eindhovense club en met hem lijkt nu echt weer een verdediger uit eigen kweek door te breken.

Onder anderen van André Ooijer kan het jonge talent momenteel veel leren. De assistent-trainer is sinds dit seizoen volledig bij de A-selectie betrokken en kent de kwaliteiten van de spelers uit de opleiding van PSV.

Solide

Teze kan waarschijnlijk tot 2024 of 2025 bijtekenen in Eindhoven. Hij wordt al geruime tijd bijgestaan door zaakwaarnemer Ali Dursun, die hem ook al hielp in de periode dat Teze weinig speelde. De afgelopen twee jaar kwam Teze onder Mark van Bommel niet veel in actie en zat hij ook niet altijd bij de wedstrijdselectie, maar met Roger Schmidt aan het roer is veel veranderd.

Verantwoordelijk daarvoor is Teze in hoofdzaak zelf. Met een aantal robuuste optredens wekte hij vertrouwen en dwong de jongeling een basisplek af. Dit seizoen heeft hij in de eerste zes officiële duels nog geen seconde gemist. PSV stemde zelfs in met een verhuur van zijn interne concurrent Timo Baumgartl, maar hij keerde vorige week terug nadat hij bij Fulham onvoldoende perspectief zag. Bij PSV staat hij klaar als Teze om wat voor reden dan ook zou uitvallen. De solide optredens van Teze in de afgelopen weken kunnen hem echter weinig hoop op speeltijd geven.

Quarantaine

De revelatie van het voorseizoen was afgelopen week actief bij Jong Oranje, waar hij wegens een positieve coronatest moest passen voor duels met de beloften van Gibraltar en Cyprus. Teze moest 72 uur in quarantaine, maar omdat hij geen klachten heeft is er weinig reden tot zorg en kan hij deze week waarschijnlijk snel weer aansluiten bij de PSV-selectie.

Schmidt kent voor PEC-PSV van zondag een aantal twijfelgevallen in zijn selectie, die de afgelopen weken bij het slot van de transfermarkt een stuk breder is geworden. Eentje van hen is Cody Gakpo, die gisteren ook niet afreisde naar Cyprus. Hij liep bij Jong Oranje klachten op in het eenzijdige duel met Jong Gibraltar en kon door een bovenbeenblessure waarschijnlijk niet spelen. Daarop is besloten dat hij teruggaat naar PSV.