PSV wil met eerlijk verhaal voor elke nieuwe seizoenkaart knokken en wikkelt afgelopen seizoen af

Commercieel directeur Frans Janssen beseft dat de uitdaging voor de club gigantisch is, nu niet duidelijk is of en wanneer er komend seizoen met publiek wordt gespeeld. Hij hoopt dat heel veel mensen tóch hun jaarabonnement verlengen en wil dat doen met een eerlijk en ook aantrekkelijk verhaal, waarin loyaliteit en eendracht een rol spelen. Met bijvoorbeeld het aanbieden van Europese wedstrijden in een nieuwe seizoenkaart lijkt sprake van een attractief voorstel. ,,We weten niet wanneer we aan de beurt zijn en het publiek weer welkom is, maar zullen het bij PSV samen moeten doen om door de crisis te komen. Daarbij zal iedereen een stukje van de pijn moeten dragen. Onze supporter kan verschillende keuzes maken als het gaat om het net afgelopen seizoen. We willen hen een extraatje bieden als ze afzien van compensatie, waarbij het ook mogelijk is om een korting op de seizoenkaart voor volgend seizoen te krijgen.”