PSV wil met het aantrekken van keeper Walter Bénitez alle twijfels van de afgelopen jaren in een klap platslaan

Meerdere Turkse clubs informeren naar PS­V-aanvaller Bruma

PSV-aanvaller Armindo Bruma staat momenteel wederom in de belangstelling van een aantal Turkse clubs. Voorlopig lijkt het er echter op dat hij zich 20 juni gewoon in Eindhoven meldt voor de eerste training van PSV in het nieuwe seizoen. Er is namelijk nog geen concreet bod gedaan, zo geeft zijn zaakwaarnemer aan. Wie er geïnformeerd hebben, geeft hij nog niet prijs.

2 juni