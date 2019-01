PSV wil meteen bij de les zijn in Emmen: ‘Gevaren zijn er elke wedstrijd’

,,We moeten meteen bij de les zijn”, zei trainer Mark van Bommel vrijdag in zijn persconferentie voor het duel met FC Emmen. ,,In de winterstop word je even uit je ritme gehaald als speler. Tijdens het trainingskamp in Qatar hebben we geprobeerd om het goede gevoel weer snel terug te krijgen. Als speler wilde ik zelf ook zo snel mogelijk weer op het veld staan.”

Het is niet eenvoudig om direct weer alert te zijn, zo gaf hij aan. ,,We willen onze speelwijze nog beter gaan beheersen en kunnen reageren en anticiperen op een tegenstander die wat anders gaat doen. Dat hebben we de afgelopen maanden ook al gedaan en er is in Qatar alsnog aandacht aan besteed.”

Ajax-PSV

Met een brede selectie kan Van Bommel de komende weken een gooi doen naar de vijfentwintigste landstitel van PSV. ,,Er is keuze en dat is goed. Het hoort bij een grote club als PSV. Of alles draait om Ajax-PSV in maart? Nee, ik denk van niet. We spelen zeventien wedstrijden en het is niet vanzelfsprekend dat wij zestien keer gaan winnen allebei en dat dan die ene wedstrijd bepalend is.” Spionnen heeft Van Bommel niet nodig, zo gaf hij aan na een opmerking van een journalist over de werkwijze van Leeds United-trainer Marcelo Bielsa. ,,Als je specifiek naar een tegenstander kijkt en je daar helemaal op gaat inspelen, dan denk je niet aan jezelf. Je moet je eigen speelwijze proberen te perfectioneren. Nee, wij doen niet aan spionnen.”

Wat het gevaar is van een wedstrijd tegen FC Emmen? ,,Gevaren zijn er elke wedstrijd. Wij moeten daarop reageren en ook ons eigen spel spelen”, zegt Van Bommel. Hirving Lozano is fit. ,,Jammer dat hij er in Qatar niet bij kon zijn. Net als in de zomer is het niet altijd mogelijk om alles bij elkaar te hebben.”