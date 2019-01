PSV wil meteen weer in het ritme van de winst komen

PSV hoopt dat het zondag net zo makkelijk kan afrekenen met FC Emmen als eerder dit seizoen in het Philips Stadion. Hirving Lozano is weer fit en start normaal gesproken in de basis.

,,Gevaren zijn er elke wedstrijd”, zei PSV-trainer Mark van Bommel vrijdag in aanloop naar FC Emmen-uit. Na een geslaagd trainingskamp naar Qatar is er bij PSV optimisme over het vervolg van de competitie, waarin de eerste horde op papier zeker niet de hoogste is. Niemand rekent op een struikelpartij in Emmen en misschien is dat wel het grootste gevaar voor PSV, dat zondag volgens Van Bommel ‘meteen bij de les moet zijn’. ,,Je wordt onderbroken in het ritme en in Qatar hebben we geprobeerd het goede gevoel weer terug te krijgen. Het is niet altijd makkelijk om dan direct alert te zijn”, gaf hij aan.

Ihattaren

PSV kent geen grote medische zorgen en kan in de sterkste opstelling starten. Waarschijnlijk met Érick Gutiérrez in plaats van Gastón Pereiro. De Mexicaan zoekt als ‘nummer 10' nog naar zijn hoogste niveau, maar er lijkt voor Van Bommel geen reden om na het trainingskamp te wisselen. De coach van PSV heeft door het ontbreken van de Australiërs Behich en Sainsbury en Argentijn Romero (allen interlands) de mogelijkheid om een aantal jonge talenten mee te nemen. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om ook Mohammed Ihattaren in de bus naar Emmen te laten stappen. De 16-jarige middenvelder maakte een goede indruk tijdens het trainingskamp in Qatar en lijkt klaar voor zijn debuut in het betaald voetbal. Als dat in Emmen niet gebeurt, zou het ook maandag in het thuisduel van Jong PSV met MVV kunnen.