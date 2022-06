PSV wil naast Luuk de Jong nóg een spits en kijkt na Zwitserland ook in Oostenrijk

Al weken klinkt in Eindhoven de naam van Luuk de Jong als opvolger van Eran Zahavi. Helemaal rond is dit nog altijd niet, omdat zijn huidige club Sevilla FC een fors bedrag wil en De Jong zelf ook geen onaardig salaris wil verdienen. PSV brengt momenteel in kaart of het allemaal te behappen is en wat de beste strategie is om snel toe te slaan. Dat dit sowieso een behoorlijke sloot geld gaat kosten, is duidelijk.