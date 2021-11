PSV wil nu de Friese Mont Ventoux bedwingen: ‘Verhalen die soms aan een club kleven’

Het Abe Lenstra Stadion was voor PSV de afgelopen tien jaar als de Mont Ventoux voor een sprinter in het wielerpeloton. Door de slechte resultaten in Friesland in het afgelopen decennium omcirkelt elke PSV-volger sc Heerenveen-uit al in juni, als het competitie-programma bekend door de KNVB is gemaakt. Winnen in het Friese Haagje? Het bleek sinds 2011 in de eredivisie een onmogelijke opdracht voor PSV, zelfs voor ploegen met Luuk de Jong, Memphis Depay en Andrés Guardado in de gelederen.