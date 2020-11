PSV wil nu proberen te schitteren in plaats van schipperen

De belangrijkste boodschap van PSV-trainer Roger Schmidt na de interlandperiode was vrijdag dat zijn selectie eindelijk coronavrij is. Wekenlang ging het in Eindhoven voor en na wedstrijden vooral over de vraag wie wel of niet geveld was. Op een gegeven moment miste Schmidt bijna drie handen vol spelers, maar de ergste ellende lijkt intussen voorbij en er zijn geen positieve testen meer. Nieuwe testrondes blijven spannend. ,,Maar er zijn niet zoveel spelers meer over die het niet gehad hebben", calculeerde Schmidt net na de testen van vrijdag (de definitieve uitslagen komen pas zaterdag of zondag) droogjes.