PSV wil ook Hidde Jurjus komend seizoen verhuren

PSV: Sam Lammers is niet te koop

7 juni Uiterlijk in de loop van volgende week maakt Sam Lammers van PSV zijn keuze voor een nieuwe club. PSV wil hem verhuren en heeft volgens oom en zaakwaarnemer John Lammers aan geïnteresseerde clubs een duidelijke boodschap afgegeven: Lammers is niet te koop. En ook niet met een terugkoopgarantie of andere toeters en bellen.