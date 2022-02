PSV wil ook in de eredivisie terugkomen in het ritme van de winst, maar hoe dan?

Zo leidt sprong in het diepe met ‘re­gio-sponsoring’ nu tot stabiele miljoenen voor PSV

PSV blijft nog jarenlang met Brainport Eindhoven op het shirt spelen en dat levert de club ruim zeven miljoen euro per seizoen op. Drie jaar geleden was deze vorm van ‘regio-sportsponsoring’ in deze grootte in Nederland een sprong in het diepe, maar inmiddels geldt het als een voorbeeld van innovatief denken. ,,Het PSV-shirt geeft de regio meer aantrekkingskracht.”

2 februari