PSV wil ook langer door met Gakpo, nieuwe verbintenis lonkt

De 20-jarige linksbuiten past perfect bij de plannen van de club en is een nieuw voorbeeld van een speler die via de eigen opleiding van PSV het eerste elftal heeft gehaald en zowel sportief als financieel van grote waarde voor de club kan worden. Gakpo speelt al vanaf 2006 voor PSV, waar hij samen met bijvoorbeeld Jordan Teze en Armando Obispo (momenteel verhuurd aan Vitesse) jarenlang in hetzelfde elftal speelde.

Buitenlandse interesse

De Eindhovenaar twijfelde vorig jaar ondanks veel buitenlandse interesse geen moment om bij PSV te blijven. Hij liet dat aan de clubleiding al min of meer weten voordat er überhaupt onderhandeld was: PSV is van jongs af aan de club van zijn dromen en doorbreken in het Philips Stadion was vanaf zijn zesde al het grote doel. Gakpo heeft het nu tot het eerste elftal geschopt en wil de volgende stap zetten, door een vaste basisspeler te worden. Het is goed mogelijk dat hij dit seizoen nog enig geduld moet betrachten, nu de club ook Armindo Bruma heeft ingelijfd. Vanwege het drukke programma en een aantal schorsingen en blessures mag verwacht worden dat Gakpo de nodige kansen op speeltijd heeft.