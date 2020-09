PSV wil ook op de transfermarkt een beetje ‘gegenpressen’

Sam Lammers is een spits die voetbalharten op hol kan brengen. Begin 2018 scoorde de stilist tijdens een oefenduel van PSV in de Verenigde Staten een keer tegen het Braziliaanse Corinthians. Op de tribune raakte een Amerikaanse scout vlak voor de commentaarhokjes van een handjevol journalisten in extase. ,,Oh my, look at this Sem Lemmers. We gotta sign him”, schreeuwde hij uit na een goal van de spits.

Diezelfde Lammers (23) vertrekt normaal gesproken volgende week naar Atalanta Bergamo. Iedereen die het moderne profvoetbal een beetje doorziet, weet hoe de verhoudingen tussen Nederlandse clubs en hoogvliegers in grote buitenlandse competities liggen. Uiteindelijk geeft geld (bijna) altijd de doorslag. PSV kan de op Lammers geboden miljoenen goed gebruiken, waarbij menigeen misschien toch het gevoel bekruipt dat hij als een soort Winstpakker bij de Makro is weggegaan. Een definitief akkoord, zoals Italiaanse media melden, wordt in Eindhoven overigens nog wel tegengesproken.

Aflopend contract

Mocht de transferprijs een miljoen of negen met nog wat toeters en bellen worden, dan valt trouwens te bezien of Lammers voor zo'n lage prijs is vertrokken. Hij geldt weliswaar als een belofte, maar heeft door omstandigheden op zijn 23e nog geen vol seizoen bij een topclub laten zien wat hij in huis heeft. Zijn potentie toonde hij bij sc Heerenveen natuurlijk wel. Ook die club kan tegenwoordig voor de verkoop van de beste spelers bij collega's over de grens een prijs van meer dan tien miljoen euro uitonderhandelen. Alleen niet voor spelers met een aflopend contract, zoals bij Lammers het geval is.

PSV heeft door zijn kortlopende verbintenis (tot juli 2021) geen slagwapen in handen bij gesprekken met buitenlandse clubs. Dat komt ook omdat Lammers’ zaakwaarnemer de Eindhovense directie een kunstje heeft geflikt, zo beweren boze tongen. De Goirlese spits zit in de kluwen van een makelaar die bij PSV al beloofd zou hebben om ‘Samba Sam’ bij te laten tekenen. De koffie met chocoladekaakjes stond in het Philips Stadion al klaar, maar op het moment suprême had spelersagent Reza Fazeli geen vulpen maar een papierversnipperaar nodig. Concept-contract? De pre-contractuele fase al voorbij? In plaats van een pennenstreek volgde volgens bronnen rond de situatie de mededeling dat Lammers niks meer wil tekenen. Het enige wat Fazeli daar momenteel over wil zeggen is dat van die berichtgeving ‘totaal niets’ klopt. Hoe het volgens hem dan wel zit, daar wil Fazeli dan weer niks over kwijt.

Gegenpressen

Tegen die achtergrond is het logisch dat PSV nu ook op de transfermarkt een beetje wil ‘gegenpressen’ richting Atalanta en Fazeli. Lammers zit zelf volgens trainer Roger Schmidt op het veld nog op het goede spoor, gooit de kont niet tegen de krib en trainde zaterdag gewoon nog mee bij de afsluitende sessie voor het duel met FC Groningen. Sta er niet van te kijken als hij zondag in Groningen ook in de basis begint. Loopt PSV daarmee risico? Jazeker. Als Lammers blijft weigeren om zijn contract te verlengen of onverhoopt opnieuw geblesseerd raakt, verdampen mogelijk de miljoenen die Atalanta nu wil betalen.

De club loopt ook risico's op het moment dat binnen de voetbalwereld het idee ontstaat dat PSV spelers voor wel erg weinig geld van de hand doet. Dat kan door omstandigheden een keertje zo uitpakken, toen bijvoorbeeld Jeroen Zoet een transfer wilde maken. Hij kende na jaren trouwe en succesvolle dienst bij PSV een rotperiode en was aan de beurt voor een zetje in een nieuwe richting. Sam Lammers kwam met hoofdletters voor in de sportieve plannen van PSV voor komend seizoen. Als daar vlak voor de competitiestart plotseling een kruis door moet en ook nog na een vermeend akkoord, is het logisch dat PSV voor een stevige prijs wil gaan. Gaat de club zonder slag of stoot door de knieën, dan staan er morgen nog drie spelers aan het bureau van technisch manager John de Jong om naar een nieuwe club te vertrekken. En overmorgen nog eens vier.

Verkoopimago

PSV heeft met een bod van pakweg acht of negen miljoen euro best veel te verliezen in de zaak rond Sam Lammers, als de club hem in Groningen gewoon laat spelen. Door een beetje te knokken en het nemen van wat risico is er ook veel te winnen. Niet alleen is er misschien meer geld uit een verkoop van Lammers te halen (er was een andere club die zelfs meer wilde betalen dan Atalanta), maar ook het verkoopimago van de club kan best een push gebruiken. PSV wil geen koopjeskraam zijn. Last but not least zal de club willen uitstralen dat er niet met PSV te sollen valt.

Voorlopig lijkt het erop dat PSV om al die redenen nog even een risico durft te nemen. Dat zal niet tegen elke prijs gebeuren. Het is aan Atalanta om uit te vinden waar de grens bij PSV ligt.

