PSV wil ook Rigo op goed niveau in de eredivisie verhuren

De 20-jarige Belg kwam afgelopen seizoen na een blessure weinig meer aan bod bij PSV 1, nadat hij eerst een doorbraak leek te bewerkstelligen. Net als Obispo (die deze week naar Vitesse vertrekt) wil PSV de talentvolle Rigo bij voorkeur op een goed niveau in de eredivisie zien spelen. Rigo is de afgelopen weken weleens in verband gebracht met Fortuna Sittard, maar de Limburgers lijken kansloos om hem in te lijven.

PSV is met Rigo ook in gesprek over een nieuw contract, dat nu nog tot 2020 loopt. De technische leiding gelooft nog altijd in zijn kansen op een prominente rol in het eerste elftal op de lange termijn.