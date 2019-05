PSV wil Pereiro wel transfereren, maar is afhankelijk van de luimen van Paco Casal

PSV staat komende zomer open voor een transfer van Gastón Pereiro en er is ook interesse, maar het blijft afwachten waar het schip strandt. Het contract van de 23-jarige Uruguayaan loopt over dertien maanden af en het is voor betrokkenen niet duidelijk welke kant zaakwaarnemer Paco Casal nu eigenlijk op wil met Pereiro. Achter de schermen heeft hij in het zakelijke kamp rond de PSV'er nog altijd het laatste woord.

De 61-jarige Zuid-Amerikaanse mediamagnaat toonde zich in 2015 bij de komst van de middenvelder een uiterst onberekenbare gesprekspartner. Het leidde tot met afstand de meest curieuze en moeizame afwikkeling van een transfer in dit decennium voor PSV. Casal dreef voormalig technisch manager Marcel Brands van PSV bijna tot wanhoop, maar uiteindelijk sloten partijen na enkele dagen bakkeleien toch een deal. Volgens ingewijden bij PSV wilde Casal ineens andere voorwaarden dan overeengekomen bij een mondeling akkoord. Brands verklaarde na het zetten van de handtekeningen dat er geen euro extra in zijn richting is gegaan.

De technisch directeur deed daarna verwoede pogingen om het contract van Pereiro te verlengen, maar het is niet gelukt om Casal daartoe te bewegen. Daardoor nadert nu de laatste zomer waarin Pereiro onder de huidige omstandigheden in theorie nog voor een behoorlijk bedrag verkocht kan worden. De toenmalige investering bedroeg ongeveer 7 miljoen euro.

Pereiro heeft dit seizoen na een pendeltocht tussen basisplaats en bank in de laatste duels geen plek bij de beste elf van PSV gekregen. Er is geen voetballiefhebber te vinden die twijfelt aan zijn (technische) capaciteiten, maar in vier seizoenen PSV is Pereiro wel voortdurend wisselvallig gebleken. Hij kreeg daarbij lang niet het vertrouwen op zijn favoriete positie (als nummer 10) en is extreem vaak gewisseld. Opvallend is niettemin dat zijn statistieken en de winstpercentages van PSV met Pereiro in de basis goed en hoog zijn. Ook is hij momenteel international van Uruguay en scoort hij regelmatig voor het nationale team.

PSV moet voorkomen dat komende zomer een impasse ontstaat, waardoor de investering in Pereiro in 2020 waardeloos kan worden. Het kan zomaar een dossier worden waarin de clubleiding op eieren moet lopen. PSV is afhankelijk van de man die een paar PSV-functionarissen in 2015 al een paar extra grijze haren bezorgde: Casal dus. Pereiro lijkt ondertussen niet van plan om het heft in eigen handen te nemen en zijn spelersmakelaar aan de kant te zetten. Hij heeft geen belang bij een langer verblijf bij PSV, als binnen de club zou worden besloten hem geen speeltijd meer te geven omdat hij zijn contract niet verlengt.