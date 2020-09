PSV wil snel meer publiek in het Philips Stadion als testen is toegestaan: ‘Ons stadion is aangewezen als testlocatie’

PSV wil snel meer publiek tijdens wedstrijden in het Philips Stadion, als daarmee in de eredivisie mag worden getest. Mogelijk kan het al komende maand. Vanwege de huidige coronaregels is ook in het onderkomen van de Eindhovense club sprake van een 1,5 metersamenleving.

Algemeen directeur Toon Gerbrands reageerde vrijdagmorgen verrast op het verhaal van ECV-directeur Jan de Jong, die aangaf dat vanaf oktober in nationale voetbalstadions met meer toeschouwers dan nu kan worden getest. ,,Voor mij was dat een verrassing”, aldus de topman van PSV. ,,Het Philips Stadion is door de KNVB eerder aangewezen als testlocatie in de vorm van een zogeheten FieldLab. Daarom gaan we ervan uit dat wij ervoor in aanmerking komen om hiermee te testen.”

Corona-bandje

Gerbrands is goed te spreken over het voortdurende overleg met de lokale autoriteiten in Eindhoven en verwacht op basis daarvan dat het bevoegd gezag open zal staan voor testen met meer publiek. PSV kan met de huidige regels 6.500 mensen per wedstrijd toelaten en hoopt snel meer van de 26.000 seizoenkaarthouders blij te kunnen maken. Bij de club worden nog altijd testen uitgevoerd met het zogeheten corona-bandje, waarmee de topsport- en evenementensector de komende maanden haar voordeel kan doen. Op korte termijn staat nog geen grote publiekstest gepland, omdat de bandjes nog gefabriceerd zijn. Wel leeft het plan om stadionbezoekers high tech-bandjes te verstrekken nog steeds. Daarmee kan eenvoudig worden vastgesteld of iemand in de buurt is geweest van iemand met een corona-besmetting en zo kan de verspreiding van de ziekte worden tegengegaan.

Conformeren

Tot nu toe is niet geheel duidelijk wat de FieldLab-status voor de clubs inhoudt. PSV dient zich aan dezelfde richtlijnen te conformeren als de clubs met stadions die deze status niet hebben. Het betaald voetbal is er dus nog niet mee geholpen. Het Eindhovense voetbalstadion is een van de zeven stadions die is aangewezen om in coronatijd te kunnen testen om de betaald voetbal-sector verder te helpen.

