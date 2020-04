PSV wil stoppen, FOX Sports doet clubs sidderen

Bij PSV heeft niemand meer oren naar het uitspelen van de eredivisie. Directeur Toon Gerbrands moet zich ondertussen in de voetballerij staande houden in een even verdeeld als curieus krachtenveld, ten tijde van de grootste maatschappelijke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Net nu overal sociale verbinding, saamhorigheid en collectieve daadkracht nodig is, zijn de clubs in het betaald voetbal weer eens ouderwets met elkaar aan het stoeien. Ook zendgemachtigde FOX Sports doet een duit in het zakje en laat de tanden zien. Voetbalbond KNVB en de ECV, de coöperatie waarin de eredivisieclubs samenwerken, krijgen alle partijen vooralsnog niet op één lijn.

Nadat Ajax woensdagavond al op de troepen vooruitliep door aan te geven dat de eredivisie moet stoppen, kwamen donderdag AZ en PSV met ongeveer hetzelfde standpunt. De nationale topclubs zien om meerdere redenen niets in een noodprogramma tot diep in de zomer, waardoor ook nog eens enorme druk ontstaat op komend seizoen. Hoewel de inhoud van de boodschap van Ajax wel werd onderschreven, was er bij de andere clubs hevige ergernis over de timing daarvan. De voetbalbestuurders hadden afgesproken om gezamenlijk op te trekken en te communiceren, maar namens de Amsterdammers fietste technisch verantwoordelijke Marc Overmars door die afspraak heen.

Gevaar

De KNVB wil de stekker op dit moment nog niet definitief uit de eredivisie trekken, hoewel het bijna niet anders meer lijkt te kunnen. Meerdere clubs voelen niets voor uitvoetballen en in het in elkaar frommelen van de laatste acht of negen duels. Ze vinden dat er te veel onzekerheid en mogelijk gevaar voor de gezondheid is. Bovendien is het nu absoluut niet de verwachting dat er in juni weer voor volle stadions kan worden gespeeld.

Complicerende factor is dat FOX Sports heeft gedreigd de tv-gelden over dit kwartaal niet meer uit te keren, als nu al een totale annulering op verzoek van een aantal clubs plaatsvindt. Het gaat voor alle voetbalclubs samen om ruim 20 miljoen euro en zonder die bedragen uit deze goedgevulde ruif komen meerdere clubs in acute liquiditeitsproblemen. FOX Sports heeft volgens meerdere bronnen via Frank Rutten aangegeven de betalingen desnoods per half april te bevriezen. De zendgemachtigde wil langer wachten.

Buffer

PSV kan het opschorten van de verplichtingen door FOX Sports best dragen, maar ook in Eindhoven is er uiteindelijk natuurlijk een grens aan wat een club hebben kan. Er is net als bij andere clubs onzekerheid in het Philips Stadion, bijvoorbeeld over de toekomstige bewegingen van sponsoren en seizoenkaarthouders. PSV heeft een behoorlijke financiële buffer en beschikt in dat opzicht over incasseringsvermogen, maar het geld klotst niet tegen de plinten zoals het in Amsterdam doet.

Directeur Toon Gerbrands liet gisteren namens PSV weten dat voetbal er op dit moment helemaal niet toe doet en dat van het uitspelen van de competitie geen sprake kan zijn. De club heeft dan ook aan de KNVB geadviseerd om te stoppen met voetballen en volgend seizoen de draad weer op te pakken.

,,Brabant is keihard getroffen door de coronacrisis", zo gaf Gerbrands aan. ,,Iedereen kent wel iemand die ziek is geweest, ziek is of zelfs is overleden door het virus. Op geen enkele manier is het uitspelen van de eredivisie nu te verantwoorden."