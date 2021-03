PSV wil transfer van Joël Drommel snel voltooien en meldt zich bij FC Twente

Tussenba­lans: PSV krijgt tegen Ajax de allerlaat­ste kans om dit seizoen nog een klein beetje kleur te geven

26 februari De thuiswedstrijd tegen Ajax van zondag komt voor PSV misschien wel op geen beter moment dan nu. Het is dé kans om snel de pijn wat te verzachten na een periode van sportieve ellende, met een bekeruitschakeling, eliminatie in de Europa League en fors opgelopen achterstand in de eredivisie. Of is het juist helemaal geen goed moment? Is het nu mentaal en fysiek allemaal nóg zwaarder?