PSV wil van Joël Drommel geen man van 6 miljoen maken en FC Twente lijkt nog op Ajax te hopen

Ryan Thomas wil de beste PSV’ers laten schitteren: ‘Daarvoor heb ik de kwalitei­ten’

6 maart Ryan Thomas voetbalde tijdens zijn jeugd in Nieuw-Zeeland meestal maar de helft van het jaar. De andere zes maanden klom hij in bomen, ging hij fietsen of golfen. ,,Ik ben daardoor als voetballer een stukje ontwikkeling misgelopen.” PSV is heel tevreden met zijn bijdrage en Thomas zelf is na een nare start gelukkig. ,,Ik wil in de toekomst in Nederland blijven.”