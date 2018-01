PSV wil vandaag alsnog toeslaan op transfermarkt en denkt aan Lumor Agbenyenu (21)

Na een klein jaar zoeken hoopt de directie van PSV vandaag dan eindelijk een hiaat in de selectie te dichten. Als alles meezit, wordt een linksback aan het team toegevoegd. Belangrijkste kandidaat dinsdagavond was de Ghanees Lumor Agbenyenu (21, foto) van Portimonense, een ploeg die uitkomt in de eredivisie van Portugal.

Lumor stond ook afgelopen zomer al op de radar bij PSV, maar toen greep de club bij elke optie mis en kon tot verrassing van velen geen versterking worden binnengehaald. Nu is er wel goede hoop dat vandaag, bij voorkeur ruim voor aanvang van het bekerduel met Feyenoord, de nieuwe linksback wordt gepresenteerd. PSV moet de zaak afwikkelen omdat om twaalf uur in de avond de transfermarkt sluit en geen spelers aan de ploeg meer mogen worden toegevoegd.

Bij het inlijven van Lumor zou het in eerste instantie gaan om een huurconstructie, maar hoe de deal er precies uit komt te zien was gisteren nog onduidelijk. De ervaring leert dat op deze dagen de situatie snel kan veranderen. Trainer Phillip Cocu gaf in de middag aan dat er 'nog ergens aan gewerkt wordt' en later in de avond bleek de Afrikaan een optie waar PSV op mikt. Mocht hij alsnog niet naar Eindhoven komen, dan is het afwachten of er nog andere spelers beschikbaar komen.

Overval

PSV wil de selectie vandaag verder bij elkaar houden en vreest niet voor een nieuwe 'overval' uit bijvoorbeeld de Premier League. Eerder vertrok Jürgen Locadia naar Brighton & Hove Albion en momenteel zijn Jeroen Zoet en Santiago Arias in topvorm. Zoet staat er al jaren goed op bij meerdere clubs in de Premier League, waaronder Crystal Palace. Het lijkt er echter niet op dat de keeper nog wilde plannen heeft en hij wil voor zijn derde titel met PSV gaan, net als de Colombiaan.

Complex

Het werven van een nieuwe linkervleugelverdediger bleek afgelopen jaar een complexe zaak, die uiteindelijk niet van de grond kwam. In de zomer van 2016 was al duidelijk dat Jetro Willems niet lang meer bij PSV zou blijven. Nadat hij in juli naar Frankfurt vertrok, schaakte PSV op meerdere borden. Niemand hapte toe en ook vanuit de jeugdopleiding was de club niet in staat om een nieuweling aan de ploeg toe te voegen. Het scholen van een verdediger voor de linker- of rechterflank is de afgelopen jaren sowieso geen eenvoudige opgave geweest. Joshua Brenet maakte eind 2012 zijn officiële debuut bij PSV en sindsdien zijn er geen echte backs meer doorgestroomd. Momenteel maakt Kenneth Paal wel deel uit van de selectie en hij geldt als linksback, maar in de opleiding van PSV speelde hij meer aanvallend.

PSV houdt overigens vertrouwen in Brenet. Er waren enkele mogelijkheden om hem deze winter van de hand te doen, maar die zijn niet benut. Swansea City en Fulham meldden zich niet in Eindhoven, zoals in Engeland werd beweerd. Sevilla had ook interesse.