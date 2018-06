PSV wil verder met Pereiro, transfer voor management bespreekbaar

Papasan wordt geciteerd met de tekst dat 'een transfer op dit moment totaal niet aan de orde is'. Volgens Gerards ligt dat een stuk genuanceerder. Hij en Papasan voeren samen met de Uruguayaan Paco Casal de regie over de zakelijke belangen van Pereiro, die deze zomer het WK moet missen. De Zuid-Amerikaan wordt maandag 23 en genoot dit seizoen rondom de winter niet het volledige vertrouwen bij PSV. Hij knokte zich terug in de ploeg en kende na een knappe beginfase ook een zeer sterk slot in de eredivisie. Voor het derde jaar op rij wist hij een dubbelcijferig aantal goals te maken.

Volgens Gerards is Pereiro momenteel nog in overleg met Casal om te bepalen of zijn toekomst bij PSV zou moeten liggen of dat hij de voorkeur geeft aan een transfer naar een nieuwe club. ,,PSV wil hem graag houden", zegt Gerards. ,,Maar het is nog veel te vroeg om nu al dit soort uitspraken te doen." Dat er interesse is van een aantal clubs, spreekt Gerards niet tegen.