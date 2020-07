PSV wil voor het trainingskamp in Duitsland nog oefenen tegen UNA

PSV heeft het voornemen om voor het trainingskamp in Duitsland (tussen 3 en 9 augustus) nog te oefenen tegen het Veldhovense UNA. De derde divisionist komt op vrijdag 31 juli naar De Herdgang, als alles organisatorisch voor elkaar komt. Over toegangsvoorwaarden voor publiek doet PSV pas later mededelingen. Het ligt in de rede dat vanwege de huidige 1.5 metersamenleving de nodige restricties en eisen zullen gelden.

UNA is een van de beste amateurclubs in Zuidoost-Brabant en had vorig seizoen de nodige oud-jeugdspelers van PSV in de selectie, zoals Bob Groenendijk, Thomas Horsten, Sjors Paridaans en Rob van Boekel.

Duitse tegenstanders

In Duitsland speelt PSV ook nog twee oefenwedstrijden, tegen Duitse tegenstanders. Een daarvan is SC Verl uit de zogeheten Dritte Liga (derde niveau in Duitsland). Op 8 augustus treden de Eindhovenaren aan tegen de gepromoveerde club, die is gevestigd in de buurt van het trainingscomplex van PSV in Marienfeld. Toegangsvoorwaarden zijn nog niet bekend, maar de kans op een wedstrijd zonder publiek is realistisch.

Daarna staat voor Roger Schmidt en zijn selectie op 15 augustus het oefenduel met Vitesse in het Philips Stadion op het programma. Op 21 augustus volgt de vriendschappelijke ontmoeting met Willem II in Tilburg. Ook daarna wil PSV nog een of twee oefenduels spelen, voor aanvang van de competitie (op 12 september).