PSV wil zekerheid inbouwen met de komst van keeper Yvon Mvogo (26)

PSV had al drie keepers voor het eerste elftal onder contract en maandagmiddag werd bekend dat er een vierde bij gaat komen: Yvon Mvogo. Hij verruilt deze week op huurbasis RB Leipzig voor de Eindhovense club, als hij medisch wordt goedgekeurd. De 26-jarige Zwitserse sluitpost met Kameroense roots moet PSV onder de lat zekerheid geven in de komende periode.

Zekerheid die er in het Philips Stadion ogenschijnlijk misschien al in voldoende mate was met de aanwezigheid van Lars Unnerstall, Jeroen Zoet en Hidde Jurjus. Laatstgenoemde staat voor een vertrek naar KFC Uerdingen 05 en gaat PSV waarschijnlijk snel verlaten. Blijven over Unnerstall en Zoet, die allebei hebben aangetoond PSV-waardige goalies te zijn. Unnerstall deed dat in de maanden voor de corona-crisis. Zoet deed dat jarenlang en was in twee van zijn PSV-seizoenen een van de absolute sterkhouders in het elftal: 2015-2016 en 2017-2018.

Rehabiliteren

In 2019 kende hij een flinke terugval en verloor Mark van Bommel het vertrouwen in hem. De keeper met een lange en goede staat van dienst kreeg van Van Bommel en opvolger Ernest Faber niet, zoals bijvoorbeeld Luuk de Jong in 2017, de kans meer om zich te rehabiliteren. Dat is allemaal verleden tijd: Zoet (29) staat in de voorbereiding op seizoen 2020-2021 met een fris gemoed op het veld en oogt ontspannen en scherp. In de trainingen en oefenduels maakte ook Unnerstall zijn sollicitatie naar de nummer 1-positie waar. Voor de buitenwacht leek en lijkt het een fair sportief gevecht tussen de keepers.

Toch gaat het misschien allemaal anders worden in Eindhoven en zou het heel goed kunnen dat Mvogo de spreekwoordelijke derde is die er met het been vandoor gaat. Binnen PSV is er - los van de komst van de Zwitser - twijfel of de twee huidige sluitposten op 7 oktober nog allebei onder contract staan. Met name Zoet wordt gezien als een vertrekkandidaat. Voor hem is een aantal keren belangstelling getoond, onder meer door het Turkse Besiktas.

Kneep

Voor de drievoudig kampioen komt deze zomer misschien nog een aantal mooie kansen voorbij en daar zit hem een beetje de kneep: PSV wil niet verrast worden dat er komende maand een aanbod komt dat Zoet niet kan weigeren. Mvogo stond op de radar, is nu beschikbaar en later misschien niet meer. Zoet zal normaal gesproken geen nee zeggen tegen een mooi nieuw avontuur en dan zou alleen Unnerstall (30) overblijven. Dat vindt de top van de club onvoldoende. De club is schatplichtig aan Zoet en moet en wil meedenken als er een andere partij voor hem komt. Zo'n club mag voor een zachter dan een spijkerhard uitonderhandeld prijsje het tot volgend jaar juli lopende contract van Zoet afkopen. Een soortgelijke afspraak lag er in 2019 bijvoorbeeld ook met Luuk de Jong en maakt PSV bij uitzondering soms in de zakelijke planningen met spelers. Als Zoet weggaat, zou alleen Unnerstall overblijven. Over zijn tot medio 2021 lopende dienstverband bestaan minder twijfels en verwacht wordt dat hij blijft.

Pluspunten

PSV wilde met de komst van Mvogo het nuttige met het aangename verenigen, zou in de notulen van de directievergadering kunnen staan. Hij is gehaald om een optimale keepersbezetting te houden en past ook binnen de spelfilosofie van trainer Roger Schmidt, die groot voorstander is van zijn komst. PSV was zelfs bereid om Mvogo voor enkele miljoenen te kopen, maar kwam er met RB Leipzig niet uit. Daarop is besloten dat hij in Duitsland zijn contract met drie jaar verlengt en twee jaar op huurbasis bij PSV actief zal zijn.

Of het goed uitpakt en hoe Zoet en Unnerstall reageren, blijft afwachten. Het is een stevige en ongetwijfeld ook enkele miljoenen kostende deal die in de selectie zeker stof zal doen opwaaien en aan de andere kant is het ook nog geen uitgemaakte zaak dat Mvogo eerste keeper wordt. De coach kent hem goed en weet dat zijn pluspunten ten goede komen aan zijn spelconcept. Zowel Zoet als Unnerstall hebben zich deze zomer echter goed gepresenteerd, zei Schmidt bij herhaling. PSV voelt zich nu zeker, maar Mvogo kan zich dus nog nergens zeker van wanen.

Volledig scherm Yvon Mvogo is tweevoudig Zwitsers international. © BSR Agency