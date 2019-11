PSV wint besloten oefenduel met Sint-Truiden: 2-0

Video ‘Niet alleen Van Bommel, ook Ruud Hesp moet vertrouwen bij Zoet terugwin­nen’

12 november Niet alleen hoofdtrainer Mark van Bommel, maar ook keeperstrainer Ruud Hesp moet terrein zien terug te winnen in de persoonlijke relatie met keeper Jeroen Zoet, zo verwacht PSV-watcher Rik Elfrink. De keeper is klaar met het verhaal rondom zijn degradatie bij PSV en de manier waarop dat is gecommuniceerd, liet hij bij Oranje weten. Hij zette er dinsdag naar eigen zeggen een dikke streep onder.