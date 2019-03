PSV wint, maar vergeet aan doelsaldo te werken tegen hekkensluiter NAC

Al vroeg in de wedstrijd schoot De Jong de Eindhovenaren tegen het zwakke NAC op voorsprong. Na een aanval via Angelino en Cody Gakpo belandde de bal voor zijn voeten en haalde de aanvoerder zonder problemen de trekker over. Het had het startsein moeten worden voor een doelpuntenjacht, maar het aanvalsspel van PSV was te traag en voorspelbaar. Te veel ballen gingen achteruit of breed in plaats van vooruit. PSV had ook moeite om Mohamed Ihattaren aan de bal te krijgen. De 17-jarige middenvelder maakte opnieuw een goede indruk bij de momenten dat hij het spel wel kon bepalen. Het blok op het middenveld (Jorrit Hendrix en Pablo Rosario) verloor een paar keer ongelukkig de bal en liep opnieuw niet over van creativiteit.

De 1-0 stond lang op het bord en nadat PSV na rust zelfs even de grip leek te verliezen, greep trainer Mark van Bommel in. Hij bracht Michal Sadílek voor Hendrix en Malen voor Cody Gakpo. De wissel had meteen effect, omdat Sadílek aan de basis stond van een goede aanval, die via Rosario en Denzel Dumfries werd afgerond door Malen. Hij maakte al zijn zesde goal voor PSV in dit eredivisieseizoen en het is bovendien de twaalfde treffer van een invaller in dit seizoen bij PSV. De laatste keer dat de ploeg zo vaak scoorde via een ingevallen speler was in seizoen 2012/2013, toen dat veertien keer in een hele competitie gebeurde.