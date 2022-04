PSV wint meeslepende bekerfinale van Ajax dankzij snelle goals na rust

Zahavi schakelt na bittere Britse pil snel door naar de bekerfina­le: ‘Van die wedstrij­den droom je als voetballer’

PSV-spits Eran Zahavi was opvallend nuchter na de Europese uitschakeling tegen Leicester City. Natuurlijk, de spits van PSV was teleurgesteld en baalde enorm. ,,Maar we hebben gewoon geen tijd om lang teleurgesteld te zijn, zondag wacht Ajax in de bekerfinale. Een wedstrijd waar je van droomt.”

14 april