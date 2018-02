PSV won in de eredivisie thuis al meer dan twee decennia van FC Utrecht

Het is de langste thuiszegereeks die PSV tegen een ploeg in de eredivisie heeft staan. Willem II (15) en AZ (9) verloren ook al veel competitieduels op rij in het Philips Stadion, net als ADO (7) en NAC (6). FC Utrecht pakte tegen PSV in 21 edities 0 punten, bij Ajax was de ploeg veel succesvoller. In Amsterdam moest Ajax in dezelfde 21 jaar liefst 23 verliespunten slikken. FC Utrecht is daarmee regelmatig een bepalende factor geweest in de titelstrijd tussen PSV en Ajax.