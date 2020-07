PSV wordt met shirt en shop nóg meer PSV Eindhoven, uittenue en derde tricot volgen over paar weken

Kronkelen­de staafjes en een nieuwe winkel bevestigen de almaar sterkere band tussen PSV en Eindhoven

1 juli Rob Scheepers zou Rob Scheepers niet zijn als de cabaretier niet even de vinger op de zere plek had gelegd. ,,Zo zo, 139 euro voor een premium-, limited- en exlusive-shirt van PSV?”, vroeg hij zich woensdagmiddag bij de opening van de nieuwe PSV-winkel in de binnenstad van Eindhoven hardop af, in een gesprek met commercieel directeur Frans Janssen van PSV. ,,Als Helmond Sport dat voor een shirt vraagt, krijgen ze er meteen een linksback bij.”