PSV zag uitstel van duel met Cambuur niet zitten, Doan nog onzeker

De Eindhovenaren hebben Ritsu Doan inmiddels weer terug in Eindhoven, maar de Japanner was afgelopen week nog niet helemaal fit en lijkt een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen de Friezen. Hij kampt met lichte spierklachten, maar is volgens Schmidt normaal gesproken snel terug bij de ploeg. Doan kan nog vertrekken in de komende elf dagen, omdat er volop Duitse interesse voor hem is.

‘Guti’ terug

De wedstrijd tegen Cambuur lijkt in alles een opwarmertje naar de thuiswedstrijd tegen Benfica, maar trainer Roger Schmidt is op zijn hoede. ,,We moeten klaar zijn voor deze wedstrijd en hebben eerder bewezen dat we met dit wedstrijdschema om kunnen gaan. Uitstel van de wedstrijd was voor ons geen optie. We willen niet steeds een duel achter lopen.”