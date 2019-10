PSV zag VVV voor het laatst in 1958 winnen in Eindhoven

Cyril Ngonge koos bewust voor Jong PSV in Nederland: ‘Hier krijg je als belofte pas weerstand’

4 oktober PSV haalde in augustus de 19-jarige Belgische aanvaller Cyril Ngonge op huurbasis naar Eindhoven. Hij had bij Club Brugge al zijn debuut gemaakt in het eerste elftal en speelde zelfs in de Champions League, maar kon geen doorbraak forceren. Ngonge zag het niet zitten om te trainen met het eerste elftal en daarbij in de Belgische beloftencompetitie te spelen.