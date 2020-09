PSV zal over een tijdje hopen dat 2019 een overgangsjaar was en Schmidt de tijd moeten geven

In al die jaren waren er in het Philips Stadion ook momenten waarop het helemaal niet liep en zijn duidelijke overgangsperiodes aan te wijzen. Over vele decennia moet 2019 ook als zo'n fase aan te merken zijn, zo wil men in Eindhoven. Het was een jaar waar niemand meer aan wil denken en gehoopt wordt dat met trainer Roger Schmidt de ‘prijs per jaar-ratio’ weer richting normaal gaat. In ons land is voor PSV alleen de landstitel een hoofdprijs. Zeker nu het bekertoernooi een ticket voor de groepsfase van de Europa League oplevert, moet de club ook op het tweede nationale paard blijven wedden. Belangrijk voor de boekhouding, maar ook sportief mag die prijs in Eindhoven best met meer respect tegemoet worden getreden. Verwacht van Schmidt in ieder geval geen capriolen met elf reservespelers in het bekertoernooi: de nieuwe trainer rouleert liever als het moet en niet als het kan.