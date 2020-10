‘PSV zal uit een ander vaatje moeten tappen dan tegen Heracles om kans te maken tegen Rosenborg’

Nieuweling Eran Zahavi is speelgerechtigd in Noorwegen. ,,Er is veel over geschreven de afgelopen weken, je kunt je afvragen niet té veel", vindt de clubwatcher. ,,Maar in Israël is het een grote speler, een vedette. Ik denk wel dat hij echt wat kan toevoegen aan dit PSV.”

Clubwatchers Elfrink en Chris Ottens moesten zich aan strikte regels houden om de wedstrijd vanavond bij te kunnen wonen. ,,We zijn maandag getest in Nederland en woensdag in Noorwegen. We moeten in een soort bubbel leven. Maar het hoort erbij om alle risico's uit te sluiten, het is niet anders. Het is niet prettig, maar er zijn ergere dingen.”