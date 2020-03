PSV zet in op behoud van talentvolle keeper Maxime Delanghe

De gesprekken over een nieuw contract lopen al enige tijd en verlopen gunstig. Delanghe kan normaal gesproken volgend seizoen de overstap naar het betaald voetbal maken, om via Jong PSV nieuwe schreden in zijn loopbaan te zetten. Een volledig akkoord is nog niet bereikt, maar er is PSV in ieder geval veel aan gelegen om de keeper in Eindhoven te houden.