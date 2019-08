PSV zet in op uiterst lucratieve transfer van Lozano

PSV staat op het punt om Hirving Lozano na twee seizoenen te verkopen. De Mexicaan meldt zich naar verwachting op korte termijn in Italië om een overstap naar SSC Napoli in orde te maken. De PSV-aanvaller is maandenlang in verband gebracht met de club uit de Serie A en nu is de zaak in een stroomversnelling gekomen. PSV gaat meer dan 40 miljoen euro incasseren als alles in orde komt en ook zijn vorige club Pachuca CF profiteert daarvan mee. Over de bedragen zijn geen mededelingen gedaan, maar duidelijk is dat PSV een behoorlijk deel van de transfersom moet afstaan aan de Mexicanen. Dat bedrag ligt naar verwachting minimaal tussen de 5 en 10 miljoen euro. Netto houdt PSV dan tussen de 30 en 40 miljoen euro over.