PSV zet jacht op smetteloos thuisseizoen voort

PSV is er nog nooit in geslaagd om in een seizoen alle thuiswedstrijden in de eredivisie te winnen en kan zondagmiddag tegen Fortuna Sittard proberen om de jacht op die statistiek door te zetten. Tot nu toe is in dit voetbaljaar in eigen huis sprake van een smetteloze reeks in de nationale competitie.

In de eerdere tien eredivisie-ontmoetingen in het Philips Stadion in dit seizoen gaf PSV niets weg: 30 punten bleven in Eindhoven. Het past in de trend van dit decennium, waarin PSV het minst weggeeft van de ploegen uit de Nederlandse top-drie. Sinds seizoen 2009-2010 verloor PSV in eigen huis ‘maar’ 74 punten, gemiddeld ongeveer 8 punten per jaargang. Ajax verloor er in dezelfde periode 85 en Feyenoord 123.

Uitwedstrijden

In uitwedstrijden presteert PSV dit decennium in de eredivisie minder goed dan Ajax, dat 340 punten pakte uit 163 uitduels. PSV volgt met 312 punten, maar heeft wel een duel minder gespeeld. De Eindhovenaren deden het vooral in de seizoenen 2011-2012 en 2013-2014 slecht buiten het Philips Stadion en pakten in die voetbaljaargangen maar 23 punten in uitduels.

Feyenoord laat het in uitduels veel vaker afweten en pakte 256 punten uit de laatste 162 eredivisie-ontmoetingen buiten De Kuip. Vooral in seizoen 2010-2011 presteerden de Rotterdammers onthutsend, met maar 11 punten in 17 uitduels in de eredivisie.

Thuis- en uitwedstrijden in de eredivisie dit seizoen:

PSV 52 punten - thuis 10-30, uit 9-22

Ajax 50 punten - thuis 10-26, uit 10-24

Feyenoord 39 punten - thuis 10-27, uit 9-12

Thuis- en uitwedstrijden vanaf seizoen 2009-2010: