PSV zet nieuw beloftenteam in de steigers en schuift talenten door

Kreekels

Clubs in de eerste divisie hoeven in seizoen 2020-2021, wanneer dat ook moge beginnen, maar minimaal veertien contractspelers in dienst te hebben in plaats van zestien. PSV komt daar zonder problemen aan. Meerdere spelers die afgelopen seizoen actief waren in PSV onder 19, schuiven door naar Jong PSV. Zij hebben meestal ook al een arbeidsovereenkomst bij de club. Onder meer verdediger Mees Kreekels uit Helmond schuift definitief door. Hij maakte afgelopen seizoen al zijn debuut in het betaald voetbal. Momenteel trainen al meerdere spelers mee die vorig seizoen bij PSV onder 19 speelden.



Bij Jong PSV werd eerder al duidelijk dat onder meer Maxime Soulas, Amar Catic en Steven Theunissen vertrekken. Soulas staat in de belangstelling van meerdere clubs. In de technische staf zullen geen grote mutaties plaatsvinden. Peter Uneken (hoofdtrainer), Wilfred Bouma en Edwin de Wijs (assistenten) blijven de ploeg ook volgend seizoen begeleiden in de eerste divisie.



Met bijvoorbeeld Richard Ledezma, Chris Gloster en Justin de Haas blijven bij Jong PSV de nodige spelers die dit seizoen al ervaring opdeden in de Keuken Kampioen Divisie. Gehoopt wordt dat ook spits Yorbe Vertessen een volgende stap kan zetten. In principe mag ook Noni Madueke nog gewoon voor het team spelen, als hij in het eerste elftal soms buiten de eerste elf zou vallen.