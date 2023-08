PSV zet tijdens ‘intensief overleg’ flinke stap vooruit voor Lozano-deal: witte rook dichterbij

Vijf conclusies over PSV richting het cruciale treffen met Rangers: over Sambo, Saibari, Ramalho, Vertessen en Dest

Vier linksbacks van PSV waren ineens niet inzetbaar, centrale verdediger André Ramalho beleefde een slechte avond en veel van zijn ploeggenoten hadden zaterdag in Arnhem ook last van een haperhelft. Desondanks hield PSV drie punten over aan het treffen met Vitesse. De Eindhovenaren kwamen goed terug én ook goed weg, want een paar keer was het bibberen en beven.