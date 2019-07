PSV zet transfer van Berghuis zeker niet uit het hoofd

De club is al langer geïnteresseerd in de 27-jarige aanvaller van Feyenoord, die op meerdere posities in de voorhoede bij PSV kan spelen en zelf wel wil overstappen. PSV loopt met zijn eventuele komst vooruit op een mogelijk vertrek van Hirving Lozano, Steven Bergwijn en/of Gastón Pereiro.

De bedragen die in de media circuleren voor de transferprijs van Berghuis zijn niet realistisch tot bijna onzinnig, zo is de gedachte in Eindhoven. De speler staat zelf open voor een overstap naar PSV en bij in de media genoemde prijzen van 15 tot 20 miljoen euro doet PSV sowieso geen zaken. De Eindhovenaren denken eerder aan een maximum van 8 à 9 miljoen euro, met de mogelijkheid op een bescheiden en misschien creatieve uitloop. Aangezien Berghuis zelf open staat voor een stap naar PSV, leeft in Eindhoven het idee dat partijen er op wat langere termijn uit moeten kunnen komen.