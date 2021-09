PSV zet vol in op behoud van Obispo, verwachting is dat het linksom of rechtsom goedkomt

Er is nog geen volledige overeenstemming over een nieuw contract van Armando Obispo bij PSV, maar de insteek van de gesprekken is dat hij nog meerdere jaren in Eindhoven blijft. De verwachting is dat dat - als er water bij de wijn wordt gedaan - in orde komt.

PSV wil de transferrechten van Armando Obispo (22) niet door de vingers laten glippen en de centrale verdediger heeft uitgesproken zich graag bij zijn club verder te ontwikkelen. Met die intenties zijn club en speler nog altijd in gesprek over een nieuw contract. Verwacht wordt dat het linksom of rechtsom goedkomt, maar hier en daar moet nog water bij de wijn.

De huidige verbintenis van Obispo loopt eind dit seizoen af. PSV sloot met hem aan het einde van 2017 een overeenkomst tot medio 2021, met het recht om het contract eenzijdig met een seizoen te verlengen. Dat gebeurde in het voorjaar en sindsdien werkte Obispo zich op in de selectie van Roger Schmidt. Hij was in alle eredivisieduels van dit seizoen basisspelers en stond donderdag ook aan de aftrap tegen Real Sociedad. Obispo ontwikkelt zich momenteel snel en moest dit seizoen de concurrentiestrijd met Olivier Boscagli aangaan.

Obispo en PSV lijken elkaar nog veel te kunnen geven

Inmiddels speelt de Monegask op het middenveld, door de blessure van Ibrahim Sangaré. Met Obispo in de basis hield PSV zich de afgelopen weken staande. Tegen Sociedad maakte de verdediger in de eerste helft een fout, maar daarna herstelde hij zich goed en zeker na rust was Obispo een sterke troef bij PSV.

Volledig scherm Ramalho en Obispo knokken met de aanval van Real Sociedad in de lucht om balbezit tijdens het duel. © AP

Zijn management - zaakwaarnemer is Ali Dursun, die bijvoorbeeld ook Frenkie de Jong en Jordan Teze begeleidt - is al een tijdje in gesprek met de club waar Obispo al sinds 2006 speelt en in de toekomst graag door de voordeur en als basisspeler weg wil. Obispo en PSV lijken elkaar nog veel te kunnen geven, zeker omdat de verdediger twee jaar van zijn ontwikkeling moest missen door blessures. Die periode is achter de rug en onder de vleugels van André Ramalho Is Obispo in rap tempo volwassen aan het worden.

Sambo, Oppegard

PSV probeert de komende periode ook de contracten met Shurandy Sambo en Fredrik Oppegard te verlengen. De verwachting is dat de onfortuinlijke Sambo voor twee of drie jaar gaat bijtekenen en dat ook Oppegard nog eens een jaar of twee verlengt. Sambo heeft op dit moment een aflopende verbintenis en liep onlangs een zware blessure op. Zijn seizoen zit er in principe op. Oppegard staat nog tot medio 2023 op de loonlijst bij PSV en wil volgend jaar graag aansluiten bij de A-selectie van PSV.