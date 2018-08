PSV ziet duel met BATE als wedstrijd tegen een ploeg van naam en faam: 'Onverstoorbaar zijn'

Het verhaal van Mark van Bommel in Borisov was gisteravond zonneklaar. PSV moet in Wit-Rusland kwalificatie voor de Champions League-groepsfase zien af te dwingen en doet dat met veel respect voor de kracht van oppenent BATE. ,,Ieder denigrerend woord over onze tegenstander zou onterecht zijn. Zij hebben vaker in de Champions League-groepsfase gespeeld dan wij in de afgelopen jaren. Dat zegt genoeg", zei de coach van PSV gemeend, zonder nederig te willen zijn.