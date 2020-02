PSV ziet geen enkele meerwaarde in nieuwe beloftencompetitie van de KNVB

Vanuit de nieuwe beloftencompetitie kan een Jong-team in de toekomst promoveren naar de Tweede Divisie. Van daaruit komt er voorlopig geen promotie-degradatieregeling voor amateurclubs, maar in de komende seizoenen dus wel voor Jong-teams. In de volgende seizoenen kan Jong PSV na een slecht seizoen dus eventueel ook in de Tweede Divisie terechtkomen. De KNVB meldde in december dat het al in voetbaljaar 2020-2021 kan ingaan. Dit seizoen, waarin Jong PSV de slechtst presterende beloftenploeg is, geldt dat in ieder geval niet.