PSV ziet in Franse keeper Lafont een mogelijke opvolger voor Jeroen Zoet

Nu PSV in Jeroen Zoet nog een eerste doelman onder contract heeft, kan de club hem sowieso niet halen. Lafont geniet belangstelling van meerdere clubs, waarbij Premier League-team Crystal Palace volgens het Franse l'Équipe de belangrijkste gegadigde is om hem in te lijven. De spelersmakelaar van Lafont gaat daar overigens niet op in.

Lafont is geboren in Burkina Faso en kwam als jonge jongen naar Frankrijk. Daar bleek hij een formidabel talent en was hij doelman in de nationale jeugdelftallen. Al op zijn zestiende maakte hij zijn debuut bij Toulouse en daarmee werd hij de jongste debutant ooit in de hoogste afdeling in Frankrijk. Lafont is een keeper van bijna 1 meter 95.