PSV ziet jeugdspeler Héritier Deyonge (17) vertrekken en strijkt 220.000 euro op

Donyell Malen met zevenmijls­pas­sen naar belangrij­ke rol bij PSV

16 mei Donyell Malen heeft dit seizoen niet op de deur geklopt bij PSV, maar de deur zo ongeveer uit de voegen gehaald. Met tien goals in 31 eredivisieduels is zijn rendement prima. In de meeste gevallen ging het om invalbeurten, waardoor zijn prestatie in cijfers gemeten veel meer aanspreekt. Malen was eens per 63 minuten speeltijd betrokken bij een goal van PSV (doelpunt of assist).