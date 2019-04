PSV ziet ook voordelen door Europees succes Ajax

PSV wil door met middenvel­der Robin Schoon­brood (19)

17 april PSV heeft Robin Schoonbrood te kennen gegeven dat hij komend jaar door kan bij Jong PSV. Zijn contract loopt af, maar kan met een jaar worden verlengd. Schoonbrood moet in dat geval de concurrentie aangaan met de andere spelers voor de middelste linie. De 19-jarige Tilburger kwam dit seizoen in 20 duels in de Keuken Kampioen Divisie in actie, waarvan het merendeel als invaller.