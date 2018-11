PSV ziet roze wolk wegdrijven op Wembley

Pochettino na winst op PSV: ‘Zoet was fantas­tisch en wij hadden geduld’

0:21 Trainer Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur was na afloop van de 2-1 zege op PSV blij dat de Britten keeper Jeroen Zoet van PSV alsnog konden verschalken. ,,Hij was fantastisch”, gaf de trainer in zijn wedstrijdanalyse aan.