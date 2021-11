PSV ziet uitstel van wedstrijden als de beste optie na jobstijding van kabinet

Afgelopen vrijdag kregen alle betrokkenen in het betaald voetbal te horen dat de komende drie weken zonder publiek moet worden gespeeld, een decreet dat op zaterdag 4 december om 18.00 eindigt. Doorvoetballen ontneemt honderdduizenden toeschouwers hun plezier in het stadion en kost de clubs daarnaast een enorm pak geld.

De KNVB en ECV onderzoeken momenteel scenario's waarbij in het speelschema veranderingen kunnen worden aangebracht. Mogelijk gaan de speelrondes naar het begin van januari. Er ligt namelijk nog ruimte in het weekend van 7 tot en met 9 januari 2022 en de dagen daarna zou een midweekse speelronde ingelast kunnen worden.

PSV-Sturm Graz zonder publiek

Als het kabinet de huidige periode zonder publiek niet verlengt, kan PSV-FC Utrecht wél gewoon op 4 december worden afgewerkt. De aanvangstijd van dat duel moet dan wel verlaat worden. In ieder geval na 18.00 moet de aftrap zijn. Nu staat het duel gepland voor half vijf in de middag.

Voor de Europa League-poulewedstrijd PSV-Sturm Graz op 25 november is momenteel geen oplossing te bedenken, anders dan spelen zonder publiek. PSV zal zich aan de reglementen van de UEFA en de regels van de overheid moeten conformeren en gaat daartoe ook over. PSV-directeur Toon Gerbrands en zijn collega's hebben dit weekend over de keuze gesproken en daarna de KNVB de Eindhovense wens meegegeven.

Programma PSV:

PSV-Vitesse (20 november, voorstel is uitstel - mogelijk 7,8 of 9 januari)

PSV-Sturm Graz (25 november, gaat door zonder publiek)

sc Heerenveen-PSV (28 november, voorstel is uitstel - mogelijk 11,12 of 13 januari)

PSV-FC Utrecht (4 december, kan doorgaan als de aftrap na 18.00 is)