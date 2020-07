PSV ziet voorzichtig wat meer licht in de voetbalduisternis: ‘Supporters en sponsoren ongelooflijk loyaal’

KNVB vindt vermeende Are­na-eenkennig­heid bij PSV ‘beetje flauw’

5 juli Voetbalbond KNVB begrijpt niet waarom PSV zich geërgerd heeft aan de toewijzing van alle thuisinterlands van Oranje in 2020 aan de Johan Cruijff Arena. Volgens secretaris-generaal Gijs de Jong zijn de Eindhovenaren overal tijdig over geïnformeerd en had de Arena simpelweg het beste voorstel. Dat er bij PSV enig vertrouwen was ontstaan dat er dit jaar misschien nog een interland in Eindhoven afgewerkt zou worden, kan hij niet plaatsen.