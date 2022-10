PSV ziet ziekenboeg aardig uitdunnen en moet nu in Groningen goede zaken zien te doen

WANGEDRAG PSV kan rekenen op flinke boete van de UEFA na vuurwerk vanuit het uitvak tegen Arsenal

De kans is groot dat PSV een flinke boete te wachten staat na wangedrag van een aantal uitsupporters in het uitduel met Arsenal van donderdagavond. De UEFA is inmiddels een vooronderzoek naar enkele incidenten gestart, waaronder het gooien met vuurwerk.

21 oktober