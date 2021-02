PSV zoekt naar de vorm van die ene avond in Granada om tóch nog te verrassen in de Europa League

Elke ploeg die in een voetbalseizoen voor en na de winterstop internationaal actief is, kent de afwegingen die trainer Roger Schmidt bij PSV deze weken soms moet maken.

Alles op de competitie, alles op de Europese wedstrijden of alles op de beker? Of een combinatie? Het laatste pad is voor PSV inmiddels dicht en morgen blijkt of het spoor naar Europa League-succes doodloopt of begaanbaar blijft.