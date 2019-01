PSV zoekt naar nieuwe balans tussen open en besloten trainingen

‘Bakje koffie’

Het ouderwetse ‘bakje koffie op De Herdgang’ blijft voor PSV-supporters dus mogelijk, al is het dus nog de vraag wanneer dat wel en niet kan. PSV brengt op korte termijn een besluit naar buiten. Voor de winterstop waren bij PSV ook geruime tijd weinig trainingen openbaar. Dat had te maken met het feit dat de technische staf twee besloten oefensessies voor iedere officiële wedstrijd wenste.

Al jaren staat de hoeveelheid open sessies bij PSV onder druk. In seizoen 2011-2012 was er maar een besloten training per week. Het seizoen daarna verordonneerde Dick Advocaat vier dichte dagen in iedere week. Onder Phillip Cocu was het daarna goed gebruik om voor ieder officieel duel in principe eenmaal besloten te trainen. Dit seizoen werd dat standaard twee keer voor ieder duel.